10 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Sivas'ta çiçeklerle karşılandı

Fenerbahçe Sivas'ta çiçeklerle karşılandı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Sivas'ta bu yıl 21'incisi düzenlenecek maçında Demir Grup Sivassapor ile karşılaşacak olan kafilesi kente geldi. Sarı-lacivertliler, 'dan kalkan uçakla saat 14.00 sıralarında Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na indi.

Havaalanında bekleyen az sayıda taraftar teknik direktör ile futbolculardan kaptan 'na çiçek verdi. Taraftarlarla fotoğraf çektirip forma imzalayan futbolcular takım otobüsü ile kent merkezine hareket ederek dinlenecekleri otele geçti. Otel önünde de kafilesini taraftarlar coşkuyla karşıladı. İki takım Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe kafilesinde şu isimler yer aldı:

", Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, , Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, , Emre Belözoğlu, Jailson, , , Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, , Nabil Dirar, Deniz Türüç, , Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Kulübünden bayram mesajı Fenerbahçe Kulübünden bayram mesajı
Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadroya alınmadı F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadroya alınmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör