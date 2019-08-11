Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer’de flaş gelişme

Zanka'nın ardından savunmaya transfer edilmesi beklenen Simon Kjaer'den kötü haber... Kısa süre önce 30 yaşındaki stoperi yeni sezon kadrosunda düşünmediğini açıklayan Sevilla'dan dün flaş bir karar çıktı.

Zanka'nın ardından savunmaya transfer edilmesi beklenen Simon Kjaer'den kötü haber... Kısa süre önce 30 yaşındaki stoperi yeni sezon kadrosunda düşünmediğini açıklayan Sevilla'dan dün flaş bir karar çıktı. İspanyol ekibi, Danimarkalı oyuncu yerine takımın diğer stoperi Maximilian Wöber'i satış listesine koydu. Bu gelişmenin ardından Wöber'in satılması halinde Kjaer'in 3. stoper olarak Sevilla'da kalacağı belirtildi.