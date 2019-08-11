11 Ağustos 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer’de flaş gelişme
Giriş Tarihi: 11.08.2019
Zanka'nın ardından savunmaya transfer edilmesi beklenen Simon Kjaer'den kötü haber... Kısa süre önce 30 yaşındaki stoperi yeni sezon kadrosunda düşünmediğini açıklayan Sevilla'dan dün flaş bir karar çıktı.
Zanka'nın ardından savunmaya transfer edilmesi beklenen Simon Kjaer'den kötü haber... Kısa süre önce 30 yaşındaki stoperi yeni sezon kadrosunda düşünmediğini açıklayan Sevilla'dan dün flaş bir karar çıktı. İspanyol ekibi, Danimarkalı oyuncu yerine takımın diğer stoperi Maximilian Wöber'i satış listesine koydu. Bu gelişmenin ardından Wöber'in satılması halinde Kjaer'in 3. stoper olarak Sevilla'da kalacağı belirtildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"