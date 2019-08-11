11 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Zajc gitti gidiyor

Zajc gitti gidiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer edilen Miha Zajc, Rusya yolcusu... Fenerbahçe, 3.5 milyon euro bonservis ile kadrosuna kattığı Slovenyalı orta sahayı 8 milyon euro bedelle satmanın planlarını yapıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer edilen Miha Zajc, Rusya yolcusu... Fenerbahçe, 3.5 milyon euro bonservis ile kadrosuna kattığı Slovenyalı orta sahayı 8 milyon euro bedelle satmanın planlarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerin iki Rus ekibiyle görüşme halinde olduğu ve kısa süre içinde bu satışın gerçekleşeceği belirtiliyor.

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