11 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira boşa çıkıyor!

Khedira boşa çıkıyor!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Juventus, takım bulamayan 'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Football Italia, Alman orta sahanın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Wolves'in yanı sıra 'den aldığı tüm teklifleri geri çevirdiğini hatırlattı.

Juventus, takım bulamayan 'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Football Italia, Alman orta sahanın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Wolves'in yanı sıra 'den aldığı tüm teklifleri geri çevirdiğini hatırlattı. 'e gitmek isteyen ancak arzusu gerçekleşmeyen 32 yaşındaki oyuncunun 6 milyon euro'luk maliyetinden kurtulmak isteyen Juventus'un son çare olarak sözleşmesini feshetme yoluna gidebileceği bildirildi.

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