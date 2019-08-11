11 Ağustos 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira boşa çıkıyor!
Giriş Tarihi: 11.08.2019
Juventus, takım bulamayan Sami Khedira'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Football Italia, Alman orta sahanın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Wolves'in yanı sıra MLS'den aldığı tüm teklifleri geri çevirdiğini hatırlattı.
Juventus, takım bulamayan Sami Khedira'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Football Italia, Alman orta sahanın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Wolves'in yanı sıra MLS'den aldığı tüm teklifleri geri çevirdiğini hatırlattı. Arsenal'e gitmek isteyen ancak arzusu gerçekleşmeyen 32 yaşındaki oyuncunun 6 milyon euro'luk maliyetinden kurtulmak isteyen Juventus'un son çare olarak sözleşmesini feshetme yoluna gidebileceği bildirildi.
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