10 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Neustadter imzayı attı

Neustadter imzayı attı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Kanarya'nın yollarını ayırdığı diğer stoperi ise Rusya'ya transfer oldu. 31 yaşındaki savunmacı, ile sözleşme imzaladı. Neustadter, "Dinamo'nun büyük bir tarihi var. Teklifin gelmesinin ardından fazla düşünmedim. Başarılı bir sezon geçirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kanarya'nın yollarını ayırdığı diğer stoperi ise Rusya'ya transfer oldu. 31 yaşındaki savunmacı, ile sözleşme imzaladı. Neustadter, "Dinamo'nun büyük bir tarihi var. Teklifin gelmesinin ardından fazla düşünmedim. Başarılı bir sezon geçirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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