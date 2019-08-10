10 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ile anlaşamayan Skrtel 3’te 1’ine Çizme’de

Skrtel 3’te 1’ine Çizme’de
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'in yeni durağı Atalanta oldu. Sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayamayan Slovak stoper, ekibiyle 1+1 yıllığına kontrat imzaladı. Skrtel'in 1 milyon euro maaş+ bonus alacağı kaydedildi. 34 yaşındaki Skrtel, Fenerbahçe'den uzun süreli sözleşme ve 3 milyon euro garanti ücret talep etmişti.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'in yeni durağı Atalanta oldu. Sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayamayan Slovak stoper, ekibiyle 1+1 yıllığına kontrat imzaladı. Skrtel'in 1 milyon euro maaş+ bonus alacağı kaydedildi. 34 yaşındaki Skrtel, Fenerbahçe'den uzun süreli sözleşme ve 3 milyon euro garanti ücret talep etmişti.

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