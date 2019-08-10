10 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin son provası Sivas’la

Son prova Sivas’la
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Sarı-lacivertliler, 'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve Spor'dan naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, 'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve Spor'dan naklen yayınlanacak. Takım dün Sivas'a gitti. Teknik direktör 'ın lig öncesi son hazırlık testine ideal tertibiyle çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertliler şu ana kadar oynadığı 7 hazırlık maçında 2 galibiyet alabildi. Zorlu rakiplerle karşılaşan sarı-lacivertliler 2 beraberlik elde ederken 3'ünde ise mağlup oldu. 12 gol atıp, kalesinde 16 gol gördü.

TAKTIK ÇALIŞTILAR
Yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli futbolcular, 'nde dün üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

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