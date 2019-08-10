Fenerbahçe'nin son provası Sivas’la

Sarı-lacivertliler, Cumhuriyet Kupası'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, Cumhuriyet Kupası'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Takım dün Sivas'a gitti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın lig öncesi son hazırlık testine ideal tertibiyle çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertliler şu ana kadar oynadığı 7 hazırlık maçında 2 galibiyet alabildi. Zorlu rakiplerle karşılaşan sarı-lacivertliler 2 beraberlik elde ederken 3'ünde ise mağlup oldu. 12 gol atıp, kalesinde 16 gol gördü.



TAKTIK ÇALIŞTILAR

Yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde dün üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.