Fenerbahçe'nin yeni transferi Muriç: Tarihe adımı yazdıracağım
Hazırlık maçlarında attığı gollerle güvenoyu alan Vedat Muriç, Fenerbahçe Dergisi'ne konuştu. Kosovalı oyuncu, zor bir transfer süreci olmasına rağmen karar vermesinin kendisi için çok kolay olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük camiası olduğunu herkes söylüyor ama içeri girdikten sonra o hissiyat 100 misline, bin misline çıkıyor.'' diye konuştu.
Hazırlık maçlarında attığı gollerle güvenoyu alan Vedat Muriç, Fenerbahçe Dergisi'ne konuştu. Kosovalı oyuncu, zor bir transfer süreci olmasına rağmen karar vermesinin kendisi için çok kolay olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük camiası olduğunu herkes söylüyor ama içeri girdikten sonra o hissiyat 100 misline, bin misline çıkıyor.
Fenerbahçe tarihine adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum. İnşallah iyi bir başlangıç yapıp kariyerimin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" dedi. Taraftara da seslenen 25 yaşındaki forvet, "Taraftarımız diğer takımların taraftarları gibi 2 mağlubiyetten sonra takıma küsmedi, farkını gösterdi. Biz de onlara özlediğimiz güzel günleri yaşatmak ve Fenerbahçe'yi layık olduğu şampiyonluklara taşımak istiyoruz. Yani son sözüm 'Fenerbahçe geliyor." ifadelerini kullandı.
Çok inatçı biriyimdir. * Futbola annemin teşvikiyle yöneldim. Dedem Fenerbahçeliydi. Onun sayesinde de Fenerbahçeli oldum. * Çocukken Sırplar'ın baskısıyla evimizi terk ettik. Annem yemek istediğimizde soğan ekmek verirdi.
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