10 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal Celta ile görüşüyor

Mehmet Topal Celta ile görüşüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mehmet Topal, ile görüşüyor. 33 yaşındaki futbolcunun menajeri 'ın İspanyol ekibi ile pazarlıkları sürdürdüğü bildirildi. Topal daha önce de 2010-12 arası La Liga'da 'da forma giymişti.

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mehmet Topal, ile görüşüyor. 33 yaşındaki futbolcunun menajeri 'ın İspanyol ekibi ile pazarlıkları sürdürdüğü bildirildi. Topal daha önce de 2010-12 arası La Liga'da 'da forma giymişti.

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