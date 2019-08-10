Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal Celta ile görüşüyor

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mehmet Topal, Celta Vigo ile görüşüyor. 33 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'ın İspanyol ekibi ile pazarlıkları sürdürdüğü bildirildi. Topal daha önce de 2010-12 arası La Liga'da Valencia'da forma giymişti.

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mehmet Topal, Celta Vigo ile görüşüyor. 33 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'ın İspanyol ekibi ile pazarlıkları sürdürdüğü bildirildi. Topal daha önce de 2010-12 arası La Liga'da Valencia'da forma giymişti.