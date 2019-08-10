10 Ağustos 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Kolarov as kadroda
Giriş Tarihi: 10.08.2019
Aleksandar Kolarov'un transferinde yine sessizliğe bürünüldü... İtalyan gazeteciler, Roma ile ilgili yorumlarında Sırp yıldızın yeni sezonda as kadroda yer alacağını ve Spinazzola ile birlikte değişimli olarak forma giyeceğini belirtiyor. Fenerbahçe, Roma'ya son olarak 2 milyon euro teklif etmiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.
Aleksandar Kolarov'un transferinde yine sessizliğe bürünüldü... İtalyan gazeteciler, Roma ile ilgili yorumlarında Sırp yıldızın yeni sezonda as kadroda yer alacağını ve Spinazzola ile birlikte değişimli olarak forma giyeceğini belirtiyor. Fenerbahçe, Roma'ya son olarak 2 milyon euro teklif etmiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"