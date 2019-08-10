10 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Kolarov as kadroda

Kolarov as kadroda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Aleksandar Kolarov'un transferinde yine sessizliğe bürünüldü... İtalyan gazeteciler, Roma ile ilgili yorumlarında Sırp yıldızın yeni sezonda as kadroda yer alacağını ve Spinazzola ile birlikte değişimli olarak forma giyeceğini belirtiyor. Fenerbahçe, Roma'ya son olarak 2 milyon euro teklif etmiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

Aleksandar Kolarov'un transferinde yine sessizliğe bürünüldü... İtalyan gazeteciler, Roma ile ilgili yorumlarında Sırp yıldızın yeni sezonda as kadroda yer alacağını ve Spinazzola ile birlikte değişimli olarak forma giyeceğini belirtiyor. Fenerbahçe, Roma'ya son olarak 2 milyon euro teklif etmiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

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