10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Ben Arfa hala seçenek
Giriş Tarihi: 10.08.2019
Hatem? Ben Arfa gündemden düşse de iddialar sürüyor. Sampnews24 sitesi, Sampdoria'nın Faslı yıldıza yıllık 2 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme teklif ettiğini belirtirken, 32 yaşındaki on numara için Fenerbahçe ve Atalanta'nın da hala bir seçenek olduğu bildirildi. Arfa'nın bonservisi elinde bulunuyor.
Hatem? Ben Arfa gündemden düşse de iddialar sürüyor. Sampnews24 sitesi, Sampdoria'nın Faslı yıldıza yıllık 2 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme teklif ettiğini belirtirken, 32 yaşındaki on numara için Fenerbahçe ve Atalanta'nın da hala bir seçenek olduğu bildirildi. Arfa'nın bonservisi elinde bulunuyor.
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