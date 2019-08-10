10 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ile Kjaer arasında anlaşma yok

Fenerbahçe ile Kjaer arasında anlaşma yok
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Simon Kjaer transferinde her gün farklı haberler geliyor. Sevilla'ya yakın gazetesi önceki gün Danimarkalı savunmacının Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazmıştı. Dün ise 'Anlaşma yok' dedi. Kjaer'in İstanbul'u sevdiği de belirtildi. Yönetimin, 30 yaşındaki eski oyuncusu için kiralama teklifini koruduğu, Kjaer'in ikna edilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.

Simon Kjaer transferinde her gün farklı haberler geliyor. Sevilla'ya yakın gazetesi önceki gün Danimarkalı savunmacının Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazmıştı. Dün ise 'Anlaşma yok' dedi. Kjaer'in İstanbul'u sevdiği de belirtildi. Yönetimin, 30 yaşındaki eski oyuncusu için kiralama teklifini koruduğu, Kjaer'in ikna edilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.

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