Fenerbahçe Kulübünden bayram mesajı

Fenerbahçe Kulübü, yarın başlayacak Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde paylaşılan mesajda, "Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendiği, bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı en özel günlerdir. Sağlık, sevgi, huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileği ile ülkemizin ve tüm camiamızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.