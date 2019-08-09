09 Ağustos 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.08.2019

Futbol Takımı, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı aktarıldı.

İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

hazırlıkları kapsamında yarın Demir Grup Sivasspor ile 'nda karşılaşacak sarı-lacivertli takım, bugün 'a gidecek.



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