08 Ağustos 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues'ten Fenerbahçelileri kızdıran hareket

Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan transfer ettiği Garry Rodrigues, eski takımı Galatasaray'ın Süper Kupa töreninden fotoğraflarını beğendi. Rodrigues'in beğenisi sarı lacivertli taraftarları kızdırırken yıldız oyuncu beğenilerini geri çekmek zorunda kaldı.

Garry Rodrigues'ten Fenerbahçelileri kızdıran hareket
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.08.2019

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Garry Rodrigues, eski takımı 'ın kupa töreninden fotoğrafları beğendi.

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