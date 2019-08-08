08 Ağustos 2019, Perşembe
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Garry Rodrigues'ten Fenerbahçelileri kızdıran hareket
Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan transfer ettiği Garry Rodrigues, eski takımı Galatasaray'ın Süper Kupa töreninden fotoğraflarını beğendi. Rodrigues'in beğenisi sarı lacivertli taraftarları kızdırırken yıldız oyuncu beğenilerini geri çekmek zorunda kaldı.
Giriş Tarihi: 08.08.2019
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Garry Rodrigues, eski takımı Galatasaray'ın kupa töreninden fotoğrafları beğendi.
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