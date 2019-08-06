06 Ağustos 2019, Salı
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Leeds United onu istiyor
Giriş Tarihi: 06.08.2019
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Michael Frey, Leeds United'ın gündemine girdi. Championschip'te mücadele eden İngiliz ekibi, 25 yaşındaki golcü için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Michael Frey, Leeds United'ın gündemine girdi. Championschip'te mücadele eden İngiliz ekibi, 25 yaşındaki golcü için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
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