06 Ağustos 2019, Salı

FENERBAHÇE

Leeds United onu istiyor

Leeds United onu istiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Michael Frey, 'ın gündemine girdi. Championschip'te mücadele eden İngiliz ekibi, 25 yaşındaki golcü için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Michael Frey, 'ın gündemine girdi. Championschip'te mücadele eden İngiliz ekibi, 25 yaşındaki golcü için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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