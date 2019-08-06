Fenerbahçe'de Orel Mangala bekletiliyor

Ön libero transferinde Gustavo'da ısrarcı olan Fenerbahçe'nin B Planı hazır... Sarı-lacivertliler, Brezilyalı ile anlaşamaması halinde Stutgart'ın 21 yaşındaki yıldızı Mangala'ya imza attıracak. Belçikalı'nın bonservisi için Alman ekibiyle anlaşan Fenerbahçe, Gustavo transferine göre hareket edecek.

Ön libero transferinde Gustavo'da ısrarcı olan Fenerbahçe'nin B Planı hazır... Sarı-lacivertliler, Brezilyalı ile anlaşamaması halinde Stutgart'ın 21 yaşındaki yıldızı Mangala'ya imza attıracak. Belçikalı'nın bonservisi için Alman ekibiyle anlaşan Fenerbahçe, Gustavo transferine göre hareket edecek.