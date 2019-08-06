06 Ağustos 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 Giriş Tarihi: 06.08.2019

Beko, tecrübeli oyuncusu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Beko, ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır.

Fenerbahçe Beko'ya 2017-2018 sezonunda transfer olan Sinan Güler, formamızı giydiği iki sezon boyunca yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır.

Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler'e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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