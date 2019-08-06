06 Ağustos 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.08.2019

, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların pas yaparak devam ettiği antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın 'nın Cagliari takımı ile hazırlık maçı yapacak.



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