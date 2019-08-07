07 Ağustos 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

"Formanın hakkını verin"

Formanın hakkını verin
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.08.2019

Yanal, her fırsatta toplantı yaptığı oyuncularına net ifadeler kullanıyor: ve taraftar, elinden geleni yapıyor. Artık sıra bizde. Bu camiaya şampiyonluk yakışır

Tenik direktör Ersun Yanal, günde çift idman yaptırdığı öğrencileriyle sık sık toplantılar yapıyor. 'nin tecrübeli hocası, her fırsatta geçtiğimiz sezon yaşanan hüsranı unutup, şampiyonluk hedefinden bahsediyor. "F.Bahçe, mücadele ettiği her kulvarda zirveyi hedefler" diyen Yanal, "Eksiklerimizi görmemiz açısından önemli süreç geçirdik. Takviyelerle daha iyi olacağız. Artık iş sahada bizlere düşüyor" ifadelerini kullandı. HERKESİN giydiği formanın hakkını vermesini isteyen Yanal, "Yönetimden taraftara kadar herkes elinden geleni yapıyor. Artık sıra bizde. Kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olmalıyız. Sezon sonu kutlamaları biz yapacağız" diye konuştu.

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