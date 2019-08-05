05 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Üniversitesinden Ersun Yanal'a ziyaret

Fenerbahçe Üniversitesi'nden Yanal'a ziyaret
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 Giriş Tarihi: 05.08.2019

yetkilileri, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü 'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, üniversite heyetinin Fenerbahçe 'nde ve teknik heyet ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, bilimsel spor, spor teknolojileri, spor sağlığı, spor iletişimi ve spor ekonomisi ile ilgili eğitim iş birlikleri ve projelerin değerlendirildiği toplantıya, Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Spor Murat Yalçın Beşiktaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Semra Birgün'ün katıldığı ifade edildi.

Toplantıda Ersun Yanal'ın yanı sıra teknik ekipten Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve İdari Menajer Volkan Ballı'nın da yer aldığı bildirildi.

Ersun Yanal ile teknik heyetin, toplantıda üniversite yetkililerine sporda bilimsel ve teknolojik uygulamalar konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'nin Cagliari 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Cagliari 11'i belli oldu!
Yanal garanti verdi: Onları alırsanız şampiyon oluruz Yanal garanti verdi: "Onları alırsanız şampiyon oluruz"
Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör