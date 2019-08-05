05 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

''Fenerbahçe'de şampiyon olup bırakacağım''

''Fenerbahçe'de şampiyon olup bırakacağım''
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Sözleşmesi sona eren 'in takımdaki geleceği uzun süredir tartışma konusuydu. Fenerbahçe'nin iki gün izinliği olduğu dönemde Bodrum'da teknik direktör ile bir araya gelen 37 yaşındaki kalecinin, "Fenerbahçe'de bir yıl daha oynayıp, şampiyon olarak noktayı koymak istiyorum" dediği belirtildi.

Sözleşmesi sona eren 'in takımdaki geleceği uzun süredir tartışma konusuydu. Fenerbahçe'nin iki gün izinliği olduğu dönemde Bodrum'da teknik direktör ile bir araya gelen 37 yaşındaki kalecinin, "Fenerbahçe'de bir yıl daha oynayıp, şampiyon olarak noktayı koymak istiyorum" dediği belirtildi.

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