''Fenerbahçe'de şampiyon olup bırakacağım''

Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in takımdaki geleceği uzun süredir tartışma konusuydu. Fenerbahçe'nin iki gün izinliği olduğu dönemde Bodrum'da teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya gelen 37 yaşındaki kalecinin, "Fenerbahçe'de bir yıl daha oynayıp, şampiyon olarak noktayı koymak istiyorum" dediği belirtildi.

Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in takımdaki geleceği uzun süredir tartışma konusuydu. Fenerbahçe'nin iki gün izinliği olduğu dönemde Bodrum'da teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya gelen 37 yaşındaki kalecinin, "Fenerbahçe'de bir yıl daha oynayıp, şampiyon olarak noktayı koymak istiyorum" dediği belirtildi.