05 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ozan Tufan: Bu yıl benim yılım olacak

‘Bu yıl benim yılım olacak’
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Kamp çalışmalarının öne çıkan isimlerinden Ozan Tufan, öncesi formaya talip... Teknik heyetin gözüne girmeye çalışan genç oyuncu, idmanlarda ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla dikkat çekiyor. Tekrar Kadıköy'e çıkmak için sabırsızlanan Ozan, "Bu sezon benim için çok başka olacak" sözünü sarfediyor.

Kamp çalışmalarının öne çıkan isimlerinden Ozan Tufan, öncesi formaya talip... Teknik heyetin gözüne girmeye çalışan genç oyuncu, idmanlarda ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla dikkat çekiyor. Tekrar Kadıköy'e çıkmak için sabırsızlanan Ozan, "Bu sezon benim için çok başka olacak" sözünü sarfediyor.

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