05 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Ömer Toprak'a ret

Ömer’e ret
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Stoper arayışındaki Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla 'ın önerildiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli yönetimin; 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Borussia Dortmund'da şans bulamayan 30 yaşındaki savuncının maliyeti nedeniyle düşünmediği kaydedildi.

Stoper arayışındaki Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla 'ın önerildiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli yönetimin; 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Borussia Dortmund'da şans bulamayan 30 yaşındaki savuncının maliyeti nedeniyle düşünmediği kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
''Fenerbahçe'de şampiyon olup bırakacağım'' ''Fenerbahçe'de şampiyon olup bırakacağım''
‘Bu yıl benim yılım olacak’ ‘Bu yıl benim yılım olacak’
Samandıra hırs küpü Samandıra hırs küpü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör