05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den Ömer Toprak'a ret
Giriş Tarihi: 05.08.2019
Stoper arayışındaki Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla Ömer Toprak'ın önerildiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli yönetimin; 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Borussia Dortmund'da şans bulamayan 30 yaşındaki savuncının maliyeti nedeniyle düşünmediği kaydedildi.
Stoper arayışındaki Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla Ömer Toprak'ın önerildiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli yönetimin; 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Borussia Dortmund'da şans bulamayan 30 yaşındaki savuncının maliyeti nedeniyle düşünmediği kaydedildi.
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