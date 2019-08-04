İngiltere'de gündem Frey

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden olan Michael Frey, bir kez daha İngilizler'in radarında...

Daha önce İsviçreli golcü için sarı- lacivertlilerin kapısını çalan Middlesbrough'un ikinci bir teklifle geleceği iddia edildi. Ada basınında çıkan haberlerde; İngiliz ekibinin 25 yaşındaki golcüde ısrarcı olduğu ileri sürüldü.