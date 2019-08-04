04 Ağustos 2019, Pazar
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İngiltere'de gündem Frey
Giriş Tarihi: 04.08.2019
Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden olan Michael Frey, bir kez daha İngilizler'in radarında...
Daha önce İsviçreli golcü için sarı- lacivertlilerin kapısını çalan Middlesbrough'un ikinci bir teklifle geleceği iddia edildi. Ada basınında çıkan haberlerde; İngiliz ekibinin 25 yaşındaki golcüde ısrarcı olduğu ileri sürüldü.
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