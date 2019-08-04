Fenerbahçe'de sıra Zanka'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Deniz Türüç ve Aleksandar Kolarov'un ardından anlaşma sağlanması beklenen diğer isim Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka...

Savunmanın göbeğine iki takviye yapacak olan Fenerbahçe, Huddersfield'ın Danimarkalı stoperine imza attırmak için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin Premier Lig'den düşen İngiliz ekibi ile 3 milyon euro bonservis konusunda el sıkıştığı iddia edildi. 29 yaşındaki oyuncunun da 2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

LEICESTER'DEN OLUMSUZ YANIT

Savunmaya yapacağı takviye için birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü konusunda sonuç alamadı. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, kiralamak istediği 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Leicester City'den olumsuz yanıt aldı. Milli futbolcunun da kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği belirtildi.