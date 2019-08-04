04 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sıra Zanka'da

Şimdi sıra Zanka'da
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.08.2019

çalışmalarını sürdüren 'de Deniz Türüç ve 'un ardından anlaşma sağlanması beklenen diğer isim Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka...

Savunmanın göbeğine iki takviye yapacak olan , Huddersfield'ın Danimarkalı stoperine imza attırmak için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin 'den düşen İngiliz ekibi ile 3 milyon euro bonservis konusunda el sıkıştığı iddia edildi. 29 yaşındaki oyuncunun da 2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

LEICESTER'DEN OLUMSUZ YANIT

Savunmaya yapacağı takviye için birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü konusunda sonuç alamadı. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, kiralamak istediği 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Leicester City'den olumsuz yanıt aldı. Milli futbolcunun da kariyerine 'de devam etmek istediği belirtildi.

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