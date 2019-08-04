04 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Alper Potuk kalıyor

Alper Potuk kalıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.08.2019

Son dönemin tartışılan isimlerinden 'un 'deki geleceği belli oldu.

Takımdan gönderileceği iddia edilen tecrübeli futbolcu için teknik direktör kararını verdi. Yanal'ın 28 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmaya karar verdiği ve yeni sezonda şans vereceği öğrenildi.
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