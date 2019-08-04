04 Ağustos 2019, Pazar
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Alper Potuk kalıyor
Giriş Tarihi: 04.08.2019
Son dönemin tartışılan isimlerinden Alper Potuk'un Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu.
Takımdan gönderileceği iddia edilen tecrübeli futbolcu için teknik direktör Ersun Yanal kararını verdi. Yanal'ın 28 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmaya karar verdiği ve yeni sezonda şans vereceği öğrenildi.
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