03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Giriş Tarihi: 03.08.2019
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da başladı. Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçildi. Sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenman, pas ve aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla da tamamlandı.
Öte yandan geçtiğimiz gün baba olan Brezilyalı oyuncu Jailson takım arkadaşları ile teknik heyet tarafından tebrik edildi ve pasta kesildi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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