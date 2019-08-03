03 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.08.2019

, yeni sezon hazırlıklarını 'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da başladı. Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçildi. Sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenman, pas ve aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla da tamamlandı.

Öte yandan geçtiğimiz gün baba olan Brezilyalı oyuncu Jailson takım arkadaşları ile teknik heyet tarafından tebrik edildi ve pasta kesildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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