03 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Zanka'da Nielsen kıyağı

Zanka'da Nielsen kıyağı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.08.2019

'nin anlaşmak üzere olduğu Huddersfield'lı için rakamlar netleşmeye başladı. İlginç bir detay da ortaya çıktı.

Championship ekibinin, Danimarkalı stoper için 6 milyon euro bonservis isteğinde devreye eski futbolcu Brian Steen girdi. Nielsen, rakamı 3 milyon Euro'ya kadar düşürünce 3 yıllık sözleşme için oyuncunun önü açıldı.

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