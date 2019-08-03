03 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Gustavo'nun başı döndü

Gustavo'nun başı döndü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.08.2019

Ön libero adayları arasında adı geçen Luiz Gustavo için kulübü Marsilya'nın başkanı Henri Eyraud, "Onun takımda kalmasını istiyorum. Umarım dileğim gerçekleşir" demişti. Bu açıklamanın arkasında oyuncunun F.Bahçe'ye gelme isteğinin yattığı bildirildi.

Gelen haberlere göre 'da Brezilyalı futbolcu ile görüşen Comolli, 4.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme artı 3 milyon euro imza parası teklif etti. Bu rakamlar karşısında başı dönen Gustavo, sportif direktör Zubizareta ile görüşerek ayrılmak istediğini söyledi. Sonrasında ise başkan kalması yönünde açıklama yaptı.

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