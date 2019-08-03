03 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Mehmet Topal dönüyor mu?

Mehmet Topal dönüyor mu?
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.08.2019

Sözleşmesi feshedilen 'ın ve 'dan gelen teklifleri reddetmesinin ardında, Fenerbahçe'ye döneceği iddiasının yattığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe 'ın, "Yeni oyuncu alsak adaptasyon sorunu yaşayabilir. Mehmet en azından takımı biliyor" dediği öğrenildi.

'TAKIM DEĞİLDİK"

Takımdan ayrıldıktan sonra Granada ile sözleşme imzalayan Soldado, İspanyol basınına verdiği röportajda sarı-lacivetli takımdaki son yılından bahsetti. Usta golcü "Fenerbahçe'de bir takım olamadık. Her şey karmaşık ve kaotikti. Bu yüzden başarılı olamadık" diye konuştu.

"ACELEM YOK"

Sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşma sağlanamayan Martin Skrtel hâlâ kulüp bulamadı. Slovak savunmacı, İtalyan basınına verdiği röportajda bazı takımlarla görüştüğünü belirtip "Birkaç teklif var ancak acelem yok. İyi düşünüp en iyi tercihi yapmak istiyorum" dedi.

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