03 Ağustos 2019, Cumartesi
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"Frey olmazsa Zajc'ı verin"
Giriş Tarihi: 03.08.2019
Fenerbahçe, Rize'den Muriç'i 3.5 milyon euro'ya kadrosuna katarken, Frey'i de bedelsiz kiralama ve maaşının da yarısını ödeme sözü vermişti. Karadeniz ekibi şimdi sözün tutulmasını bekliyor.
Rizespor yönetiminin ayrıca F.Bahçe'ye, "Frey'i ikna edemiyorsanız, Zajc'ı gönderin" teklifini yaptığı gelen haberler arasında.
YA ARSENAL YA WOLVES
Sarı-lacivertli takımın gündemini uzun süre meşgul eden Sami Khedira'nın İngiltere'ye gideceği belirtildi. İngiliz spor siteslerinde 32 yaşındaki Alman orta sahanın ya Wolverhampton ya da Arsenal'i seçeceği belirtildi; "Khedira iki kulüp arasında kaldı" denildi. Fenerbahçe ihtimaline ise yer verilmedi.
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