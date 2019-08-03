03 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

"Frey olmazsa Zajc'ı verin"

Frey olmazsa Zajc'ı verin
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.08.2019

'den Muriç'i 3.5 milyon euro'ya kadrosuna katarken, 'i de bedelsiz kiralama ve maaşının da yarısını ödeme sözü vermişti. ekibi şimdi sözün tutulmasını bekliyor.

Rizespor yönetiminin ayrıca F.Bahçe'ye, "'i ikna edemiyorsanız, Zajc'ı gönderin" teklifini yaptığı gelen haberler arasında.

YA ARSENAL YA WOLVES

Sarı-lacivertli takımın gündemini uzun süre meşgul eden 'nın 'ye gideceği belirtildi. İngiliz spor siteslerinde 32 yaşındaki Alman orta sahanın ya Wolverhampton ya da 'i seçeceği belirtildi; "Khedira iki kulüp arasında kaldı" denildi. ihtimaline ise yer verilmedi.

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