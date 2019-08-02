02 Ağustos 2019, Cuma
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Rodrigues: "Daha sıkı çalışacağız"
Giriş Tarihi: 02.08.2019
Garry Rodrigues, Bayern Münih ve Real Madrid ile oynanan maçların ardından twitter hesabından kısa bir yorumda bulundu.
Yıldız futbolcu, "İki zor maçtan gerekli dersleri çıkarıp, sıkı çalışacağız. Lige iyi bir başlangıç yapmak ve üstüne koyarak devam etmek adına çok önemli bir süreçti" dedi.
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