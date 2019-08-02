02 Ağustos 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Rodrigues: "Daha sıkı çalışacağız"

Rodrigues: Daha sıkı çalışacağız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Garry Rodrigues, ve ile oynanan maçların ardından twitter hesabından kısa bir yorumda bulundu.

Yıldız futbolcu, "İki zor maçtan gerekli dersleri çıkarıp, sıkı çalışacağız. Lige iyi bir başlangıç yapmak ve üstüne koyarak devam etmek adına çok önemli bir süreçti" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe yılın bombasını patlatıyor! Transferde sona gelindi F.Bahçe yılın bombasını patlatıyor! Transferde sona gelindi
Real Madrid'in yıldızı F.Bahçe'ye! Canlı yayında açıkladı Real Madrid'in yıldızı F.Bahçe'ye! Canlı yayında açıkladı
Zidane'ın gözü F.Bahçeli yıldızda! Zidane'ın gözü F.Bahçeli yıldızda!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör