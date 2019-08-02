02 Ağustos 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Luiz Gustavo'dan kötü haber

Luiz Gustavo'dan kötü haber
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Gelecek sezon için orta saha arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu 'dan kötü haber geldi. Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Brezilyalı futbolcyu takımda tutmak istediklerini açıkladı.

Brezilyalı ön liberonun kulübü , futbolcusunu bırakmak istemediğini açıkladı. Fransız ekibinin başkanı Eyraud, "Gustavo'nun Marsilya'da kalmasını ve kariyerini burada tamamlamasını istiyorum. Sonrasında da teknik heyette devam etmesini planlıyorum" diye konuştu.

YOK ARTIK STUTTGART!

Alman basını, ön libero arayışındaki F.Bahçe'nin Mangala'ya yaptığı teklifi yazdı. Echo 24'te yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin Stuttgart'a 7 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Alman ekibinin ise daha yüksek bedel istediği kaydedildi

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