Gelecek sezon için orta saha arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Luiz Gustavo'dan kötü haber geldi. Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Brezilyalı futbolcyu takımda tutmak istediklerini açıkladı.

Brezilyalı ön liberonun kulübü Marsilya, futbolcusunu bırakmak istemediğini açıkladı. Fransız ekibinin başkanı Eyraud, "Gustavo'nun Marsilya'da kalmasını ve kariyerini burada tamamlamasını istiyorum. Sonrasında da teknik heyette devam etmesini planlıyorum" diye konuştu.

YOK ARTIK STUTTGART!

Alman basını, ön libero arayışındaki F.Bahçe'nin Mangala'ya yaptığı teklifi yazdı. Echo 24'te yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin Stuttgart'a 7 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Alman ekibinin ise daha yüksek bedel istediği kaydedildi