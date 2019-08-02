02 Ağustos 2019, Cuma
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Aboubakar için Porto'dan davet
Giriş Tarihi: 02.08.2019
Transfer döneminde birçok ismi listesine alan Fenerbahçe, Aboubakar konusunda sıcak gelişmeler yaşıyor.
Porto, satış listesine koyduğu Kamerunlu golcünün transferiyle ilgili görüşmek için sarı-lacivertlileri Portekiz'e davet etti. Sportif direktör Comolli'nin önümüzdeki günlerde bu ülkeye gideceği ve bu oyuncunun kiralanması konusunda şartları zorlayacağı ileri sürüldü.
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