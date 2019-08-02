02 Ağustos 2019, Cuma
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Deniz Türüç Kadıköy'ü seçti
Giriş Tarihi: 02.08.2019
Fenerbahçe, Vedat Muriç'ten sonra Deniz Türüç transferinde de ezeli rakibi Galatasaray'a çelmeye takmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Süper Lig'in iki devinin listesinde yer alan 26 yaşındaki futbolcu, Kayserispor Başkanı Erol Bedir'e kararını açıkladı.
Yıldız oyuncu, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Transferle ilgili bugün resmi açıklamaların yapılabileceği vurgulandı.
BUGÜN NETLEŞECEK
Kayseri Başkanı Erol Bedir, Deniz transferinin bugün netleşeceğinin altını çizip, "Deniz'i isteyen kulüplerle yaptığımız ön görüşmelerde mutabık kaldık. Deniz'in mutlu olacağı takımı kendisi seçecek demiştik. Deniz tercihini yaptı. Konuyla ilgili bir açıklama yapmam söz konusu olamaz. Yarın (bugün) konu netleşecek. Kulüp olarak bizim anlaşmamız tamam" dedi.
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