02 Ağustos 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Deniz Türüç Kadıköy'ü seçti

Deniz Türüç Kadıköy'ü seçti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.08.2019

, Vedat Muriç'ten sonra transferinde de ezeli rakibi 'a çelmeye takmaya hazırlanıyor. Uzun süredir 'in iki devinin listesinde yer alan 26 yaşındaki futbolcu, Başkanı 'e kararını açıkladı.

Yıldız oyuncu, tercihini 'den yana kullandı. Transferle ilgili bugün resmi açıklamaların yapılabileceği vurgulandı.

BUGÜN NETLEŞECEK

Başkanı , Deniz transferinin bugün netleşeceğinin altını çizip, "Deniz'i isteyen kulüplerle yaptığımız ön görüşmelerde mutabık kaldık. Deniz'in mutlu olacağı takımı kendisi seçecek demiştik. Deniz tercihini yaptı. Konuyla ilgili bir açıklama yapmam söz konusu olamaz. Yarın (bugün) konu netleşecek. Kulüp olarak bizim anlaşmamız tamam" dedi.

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