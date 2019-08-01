01 Ağustos 2019, Perşembe
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Ersun Yanal'dan Victor Moses'a: "Ya düzel ya git"
Giriş Tarihi: 01.08.2019
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan Victor Moses'a net konuştu.
Oynadığı resmi ve hazırlık maçlarında beklentilerin altında kalan Nijeryalı yıldızı uyaran Yanal, "Ya düzel ya da git. Potansiyalinin daha iyi olduğunu ve neler yapabileceğimi biliyorum" diye konuştu.
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