Ersun Yanal'dan Victor Moses'a: "Ya düzel ya git"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan Victor Moses'a net konuştu.

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Oynadığı resmi ve hazırlık maçlarında beklentilerin altında kalan Nijeryalı yıldızı uyaran Yanal, "Ya düzel ya da git. Potansiyalinin daha iyi olduğunu ve neler yapabileceğimi biliyorum" diye konuştu.