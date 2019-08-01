01 Ağustos 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan Victor Moses'a: "Ya düzel ya git"

Yanal'dan Moses'a: Ya düzel ya git
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.08.2019

Fenerbahçe Teknik Direktörü , geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan 'a net konuştu.

Oynadığı resmi ve hazırlık maçlarında beklentilerin altında kalan Nijeryalı yıldızı uyaran Yanal, "Ya düzel ya da git. Potansiyalinin daha iyi olduğunu ve neler yapabileceğimi biliyorum" diye konuştu.
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