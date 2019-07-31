Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku!
Bayern Münih'le oynanan Audi Cup maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım en az 1.5 ay forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de son dakika sakatlık şoku... Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan Hasan Ali Kaldırım'ın en az 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Audi Cup'ta Bayern Münih'le karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Hasan Ali Kaldırım 24. dakikada sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakmış ve kenara getirilmişti. Deneyimli sol bekin devre arasında koltuk değnekleriyle de yürümesi endişelendirirken korkulan oldu ve sakatlık açıklandı.
Son dakika haberine göre; Hasan Ali Kaldırım, en az 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.
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