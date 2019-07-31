31 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 Giriş Tarihi: 31.07.2019

'le oynanan maçında sakatlanan en az 1.5 ay forma giyemeyecek.

'de son dakika sakatlık şoku... 'ta oynanan maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan 'ın en az 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Audi Cup'ta Bayern Münih'le karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Hasan Ali Kaldırım 24. dakikada sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakmış ve kenara getirilmişti. Deneyimli sol bekin devre arasında koltuk değnekleriyle de yürümesi endişelendirirken korkulan oldu ve sakatlık açıklandı.

Son dakika haberine göre; Hasan Ali Kaldırım, en az 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku

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