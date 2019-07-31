31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Skrtel defteri kapandı
Giriş Tarihi: 31.07.2019
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Slovak stoper, G.Rangers’la görüştüğünü doğruladı, sarı-lacivertlilerle ipleri resmen kopardı
Tam 3 sezon formasını giydiği F.Bahçe ile sözleşmesi sona eren Skrtel, G.Rangers ile yaptığı görüşmeleri doğruladı. Sarı-lacivertlilerin sözleşme yenilemekten vazgeçtiği 34 yaşındaki stoper, İskoç ekibiyle anlaşmaya yakın olduğunu belirtip, "F.Bahçe ile bağlarımı kopardım" dedi. Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından 1 ay süre verilen Slovak futbolcu, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetmişti. Görüşme yaptığı takımlardan istediği teklifi alamayan Skrtel, daha sonra sportif direktör Damien Comolli'yi aramış ama olumsuz yanıt almıştı.
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