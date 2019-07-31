31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Hedefteki yeni genç Erkan Eyibil
Giriş Tarihi: 31.07.2019
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren ve Eljif Elmas'ın satışından kasasına 16 milyon Euro koyan Fenerbahçe, geleceğin yıldızları için çalışmalarına devam ediyor.
Birçok isim belirleyen sarı-lacivertlilerin scout ekibi, bu kez de Mainz U19 Takımı'nın 18 yaşındaki oyuncusu Erkan Eyibil'i listeye aldı. Fenerbahçe, Alman ekibinde forma giyen genç futbolcuyu kadrosuna katmayı hedeflerken, Premier Lig takımlarından Everton'ın da bu transferde devreye girdiği kaydedildi.
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