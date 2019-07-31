31 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Hedefteki yeni genç Erkan Eyibil

Hedefteki yeni genç Erkan Eyibil
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.07.2019

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren ve Eljif Elmas'ın satışından kasasına 16 milyon Euro koyan , geleceğin yıldızları için çalışmalarına devam ediyor.

Birçok isim belirleyen sarı-lacivertlilerin scout ekibi, bu kez de Mainz U19 Takımı'nın 18 yaşındaki oyuncusu Erkan Eyibil'i listeye aldı. , Alman ekibinde forma giyen genç futbolcuyu kadrosuna katmayı hedeflerken, takımlarından Everton'ın da bu transferde devreye girdiği kaydedildi.

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