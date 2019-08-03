03 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü resmen duyurdu

F.Bahçe Deniz Türüç'ü böyle duyurdu
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 Giriş Tarihi: 03.08.2019

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden , İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Türüç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de olması gerektiğini hissettiren herkese teşekkür etti.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Fenerbahçe Spor Kulübü"

DENİZ TÜRÜÇ: MUTLU VE GURURLUYUM

'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Deniz Türüç, sarı-lacivertli ailenin parçası olduğu için "mutlu ve gururluyum" dedi.

Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Deniz Türüç'ü 3 yıllığını renklerine bağladı. Deniz Türüç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de olması gerektiğini hissettiren herkese teşekkür etti.

Deniz Türüç'ün açıklaması şöyle; "Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum! Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve birlikte nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Gerek taraftar gerek kulüp burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim."

FENERBAHÇE'DEN DENİZ TÜRÜÇ PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini sosyal medya hesabından yayınladığı bu video ile duyurdu:

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