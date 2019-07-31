31 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Kjaer'de flaş gelişme

Kjaer'de flaş gelişme
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.07.2019

Uzun süredir F.Bahçe’nin gündeminde olan Simon ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin Sevilla'dan kiralayacağı Danimarkalı stoperin belinden sakatlığı bulunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bu nedenle transferde aceleci davranmayacağı kaydedildi.
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