30 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe M'Vila için pusuda

F.Bahçe M'Vila için pusuda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.07.2019

Fransız ön libero, Saint Etienne ile maaş krizini şimdilik çözdü. Ancak aklı daha iyi teklifte. F.Bahçe; ve West Ham ile yarışıyor

Sarı-lacivertliler mutlaka bir ön libero transferi gerçekleştirmeyi düşünüyor. Listedeki adaylardan biri de Yann M'Vila. 29 yaşındaki futbolcu, Saint Etienne ile maaş krizini geride bıraktı ancak aklı hâlâ aldığı daha yüksek tekliflerde. Bunlardan birini de önerdi. Kanarya'nın dolgun maaşla aklını çeldiği M'Vila'ya Ada'dan da iki teklif var. Sarı-lacivertliler bu transferde ve West Ham ile kapışıyor. Bu durum da ondan daha fazla bonservis kazanmak isteyen St. Etienne'in işini kolaylaştırıyor. Fenerbahçe, M'Vila için pusuya yattı bekliyor, fırsatını yakaladığı anda doğru teklifle renklerine bağlamayı umut ediyor.

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