29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde TSİ 19.30'da başlayan antrenman, SV Heimstetten Stadı'nda gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe Audi Cup'a hazır
Giriş Tarihi: 29.07.2019
Audi Cup'ta mücadele etmek için bugün Almanya'ya giden Fenerbahçe, buradaki antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde TSİ 19.30'da başlayan antrenman, SV Heimstetten Stadı'nda gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Antrenmanın sonunda SV Heimstetten takımı oyuncuları, sarı lacivertli futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fenerbahçe, yarın TSİ 21.30'da Allianz Arena'da Bayern Münih ile karşılaşacak.
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