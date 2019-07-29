29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Murat'ın aklı Kadıköy’de
Giriş Tarihi: 29.07.2019
Hazırlık maçlarındaki performansıyla teknik heyetin gözüne giren Murat Sağlam'ın aklı Kadıköy'de... Taraftarların karşısına çıkacağı anı sabırsızlıkla bekleyen genç futbolcu, "Teknik heyetten formayı almak için elimden geleni yapacağım. Umarım Kadıköy'de taraftarın karşısına çıkarım" dedi.
Hazırlık maçlarındaki performansıyla teknik heyetin gözüne giren Murat Sağlam'ın aklı Kadıköy'de... Taraftarların karşısına çıkacağı anı sabırsızlıkla bekleyen genç futbolcu, "Teknik heyetten formayı almak için elimden geleni yapacağım. Umarım Kadıköy'de taraftarın karşısına çıkarım" dedi.
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