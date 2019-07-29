29 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Murat'ın aklı Kadıköy’de

Murat’ın aklı Kadıköy’de
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Hazırlık maçlarındaki performansıyla teknik heyetin gözüne giren Murat Sağlam'ın aklı Kadıköy'de... Taraftarların karşısına çıkacağı anı sabırsızlıkla bekleyen genç futbolcu, "Teknik heyetten formayı almak için elimden geleni yapacağım. Umarım Kadıköy'de taraftarın karşısına çıkarım" dedi.

Hazırlık maçlarındaki performansıyla teknik heyetin gözüne giren Murat Sağlam'ın aklı Kadıköy'de... Taraftarların karşısına çıkacağı anı sabırsızlıkla bekleyen genç futbolcu, "Teknik heyetten formayı almak için elimden geleni yapacağım. Umarım Kadıköy'de taraftarın karşısına çıkarım" dedi.

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