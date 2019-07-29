29 Temmuz 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Eljif Elmas'ı 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satan Fenerbahçe, yeni yıldızlar için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, bu kez de Almanya U19 Ligi'nde Köln forması giyen Darko Churlinov'a göz dikti. Geçtiğimiz sezon 18 gol ile kral olan 19 yaşındaki Makedon oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe yeni Elmas'ını buldu!
Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 Giriş Tarihi: 29.07.2019
Eljif Elmas'ı 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satan Fenerbahçe, yeni yıldızlar için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, bu kez de Almanya U19 Ligi'nde Köln forması giyen Darko Churlinov'a göz dikti.
Eljif Elmas'ı 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satan Fenerbahçe, yeni yıldızlar için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, bu kez de Almanya U19 Ligi'nde Köln forması giyen Darko Churlinov'a göz dikti. Geçtiğimiz sezon 18 gol ile kral olan 19 yaşındaki Makedon oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"