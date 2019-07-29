29 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yeni Elmas'ını buldu!

Fenerbahçe yeni Elmas'ını buldu!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 Giriş Tarihi: 29.07.2019

Eljif Elmas'ı 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satan Fenerbahçe, yeni yıldızlar için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, bu kez de U19 Ligi'nde Köln forması giyen Darko Churlinov'a göz dikti.

Eljif Elmas'ı 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satan Fenerbahçe, yeni yıldızlar için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, bu kez de U19 Ligi'nde Köln forması giyen Darko Churlinov'a göz dikti. Geçtiğimiz sezon 18 gol ile kral olan 19 yaşındaki Makedon oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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