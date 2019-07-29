29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de şimdi gözler Okan Turp’ta
Giriş Tarihi: 29.07.2019
Serdar'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Audi Cup'ta oynayacak isim belli oldu. Sakatlıktan kurtulan ve takımla idmana çıkan Okan Turp, yarın Bayern Münih ile oynanacak maçta sahada olacak. 18 yaşındaki stoper, Sadık ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayacak.
Serdar'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Audi Cup'ta oynayacak isim belli oldu. Sakatlıktan kurtulan ve takımla idmana çıkan Okan Turp, yarın Bayern Münih ile oynanacak maçta sahada olacak. 18 yaşındaki stoper, Sadık ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayacak.
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