Fenerbahçe'de şimdi gözler Okan Turp’ta

Serdar'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Audi Cup'ta oynayacak isim belli oldu. Sakatlıktan kurtulan ve takımla idmana çıkan Okan Turp, yarın Bayern Münih ile oynanacak maçta sahada olacak. 18 yaşındaki stoper, Sadık ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayacak.

Serdar'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Audi Cup'ta oynayacak isim belli oldu. Sakatlıktan kurtulan ve takımla idmana çıkan Okan Turp, yarın Bayern Münih ile oynanacak maçta sahada olacak. 18 yaşındaki stoper, Sadık ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayacak.