29 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de şimdi gözler Okan Turp’ta

Şimdi gözler Okan Turp’ta
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Serdar'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Audi Cup'ta oynayacak isim belli oldu. Sakatlıktan kurtulan ve takımla idmana çıkan Okan Turp, yarın Bayern Münih ile oynanacak maçta sahada olacak. 18 yaşındaki stoper, Sadık ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayacak.

Serdar'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Audi Cup'ta oynayacak isim belli oldu. Sakatlıktan kurtulan ve takımla idmana çıkan Okan Turp, yarın Bayern Münih ile oynanacak maçta sahada olacak. 18 yaşındaki stoper, Sadık ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayacak.

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