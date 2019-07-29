Fenerbahçe'nin yeni transferi Kruse: Tutkuyu seçtim
Werder Bremen'den bedelsiz olarak gelen Alman yıldız Max Kruse, Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğini açıkladı. Almanya’da ‘yılın örnek futbolcusu’ seçilen yıldız golcü, ödül töreninde Fenerbahçe’yi övdü.
Werder Bremen'den bedelsiz olarak gelen Alman yıldız Max Kruse, Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğini açıkladı. 11FREUNDE dergisi tarafından Bundesliga'da geçtiğimiz sezonun 'Yılın örnek futbolcusu' ödülüne layık görülen 31 yaşındaki golcü, transfer sürecini anlattı. Sarı-lacivertlilerin teklifinin maddi açıdan tatminkar olduğunu belirten Kruse, "Para önemli ama sadece onun için değildi. Yeni bir maceraya atılmak, geleneği olan büyük bir kulübe gitmek istiyordum. Nitekim F.Bahçe Türkiye'nin en büyüğü" dedi. İstanbul'un güzelliğinden söz eden Kruse, "Burada futbola büyük bir tutku var. Taraftarlar her zaman yanınızda ve sizi koşulsuz destekleyerek onurlandırıyor" diye konuştu.
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