Fenerbahçe'den çift idman
Avusturya? kampını tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah ve akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Avusturya? kampını tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah ve akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sabahki idmanın bir grup futbolcu salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptı. Sahada ise taktik çalışıldı. Ayrıca Okan Turp iyileşti ve takıma katıldı.
DİRAR KAMPA KATILDI
Afrika? Kupası'nda Fas Milli Takımı ile boy gösteren Nabil Dirar tatilini tamamlayarak sarı-lacivertlilerin kampına katıldı. Yıldız futbolcu takım arkadaşlarıyla hasret giderirken ortaya neşeli görüntüler çıktı. Dirar'ın uzun süredir görmediği Ozan Tufan ile sohbeti dikkat çekti.
REYES TAKIM ARIYOR
Kampa önceki gün katılan Diego Reyes takımda istenmiyor. Meksikalı stoperin menajeriyle irtibata geçen yönetim, oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verdi. Geçen sezon ocakta Leganes'e kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun bir sezon daha kontratı var.
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