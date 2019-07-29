29 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex lisansı aldı

Alex lisansı aldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza, U20 ekiplerini çalıştırmak için gerekli olan B lisansını aldığını açıkladı. Brezilyalı yıldız, "Son birkaç ayı hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim.

Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza, U20 ekiplerini çalıştırmak için gerekli olan B lisansını aldığını açıkladı. Brezilyalı yıldız, "Son birkaç ayı hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim. CBF Akademi teknik direktörlük kursu bana çok faydalı oldu ve kafamda önceden tasarladığım şeylerle örtüştü. Bu kurs sonucunda U20 takımlarını çalıştırabilirim" dedi.

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